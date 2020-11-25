Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства

Киевский апелляционный суд на открытом заседании рассмотрел дело по апелляционной жалобе мэра Черкасс Анатолия Бондаренко относительно решения Печерского районного суда Киева по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к президенту Украины Зеленскому В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

Позже Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

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