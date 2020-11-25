Новости • Коронавирус и карантин

Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов

2 50128
Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что любая вакцина от COVID-19 будет действовать в лучшем случае один год.

Об этом он сообщил в программе "Зе Интервьюер" на YouTube, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, как он (COVID-19) будет себя вести через полгода, через год, или он сойдет на "нет", как тот же грипп H1N1, который был в 2009 году, или нет. Любая вакцина, которая будет от COVID-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь - в лучшем случае это будет год", - отметил он.

Читайте: Эффект от вакцины против коронавируса будет сохраняться не менее одного года, - директор Института биохимии НАН Украины Комиссаренко

"Антитела вырабатываются у всех, просто разное количество этих антител. Согласно тем исследованиям, которые проведены, - через полгода они начинают существенно снижаться, и через какой-то период времени они просто исчезают", - добавил министр.

Читайте также: Австрия начнет вакцинацию от коронавируса в январе, завтра представят всеобъемлющий план

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Igor L
    Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
  • Fjall_Raven
    после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
  • Viktor Turchanikov
    Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости