Новости

Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений. ДОКУМЕНТ

3 82323
Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений. ДОКУМЕНТ
Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Копию распоряжения генпрокурора Ирины Венедиктовой опубликовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что обнародованная информация правоохранительных органов, обращения граждан, а также результаты журналистских расследований "свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушения закона и злоупотреблений при проведении закупок, определении стоимости дорог и материалов, исполнении и приемке работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Поэтому Венедиктова рекомендует прокурорам организовать комплексное изучение указанных вопросов, "обратив особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство".

Также на Цензор.НЕТ: Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Изучению подлежит период с начала 2019 года. Прокуроры должны прислать отчеты в Офис генпрокурора. Рекомендации о том, что именно следует проверить, расписаны на 11 страницах, отмечают "Буквы".

Венедиктова распорядилась проверить Большое строительство на предмет преступлений 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Маркиз
    Велике крадівництво
    Андрій Шор: Изумительная развязка. Надеюсь, кладбище по соседству уже заложили.

    Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 5221

    И нет, она не двухуровневая, и это не фотошоп. Чтобы проехать прямо или повернуть налево, нужно пересечь две полосы.
    Почему не сделали просто круг? А х.з.
  • Валерия Ларченко b661826f
    )))))зекретины решили свести зесрань с ума,на последок?
  • Yuriy Karyy
    Бджоли проти меду.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости