Генподрядчику продлен срок строительства мемориала Небесной Сотни до августа, если не снимут арест - попадем в патовую ситуацию, - юрист музея

Ситуация со строительством мемориала Героев Небесной Сотни будет в безвыходном положении, если в ближайшее время не будет снят арест с участка на улице Институтской в ​​Киеве.

Об этом сообщил юрист музея Революции Достоинства Дмитрий Цвитненко во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, учитывая ситуацию с арестами, срок выполнения работ по договору, продлен до августа 2021 года. Это оптимистический сценарий, если арест будет снят в ближайшее время. Если нет, то мы попадаем в патовую ситуацию, потому что срок, на который предусмотрено авансирование закончится, а принимать работы мы не можем. Потому что в капитальном строительстве принимать и закрывать работы возможно только после их выполнения", - сказал Цвитненко.

"Иными словами, мы не можем принять на баланс липы, мы можем принять аллею, на которой они посажены. И, соответственно, акт будет указывать: работа - такие-то расходы, и липы - такие-то расходы. Отдельно принять сейчас липы или гранит мы не можем, не имеем на это никаких законных оснований. Только как часть мемориала", - добавил он.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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