В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов

Организации для строительства в оккупированном Крыму опреснителя морской воды определены.

Об этом сообщил журналистам марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Уже процессы все запущены, я нахожусь со всеми коллегами [в контакте]. Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации, которые будут [строить опреснитель]. Но организации все с именем", - сказал Аксенов.

Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников. "Поэтому основной акцент на опреснение", - пояснил глава Крыма. Аксенов добавил, что для Крыма предлагали использовать и зарубежные технологии опреснения. "Много получали обращений и письменных. Но как только доходит до вопроса технологии любых стран, вопрос санкционного режима, кто дальше будет обслуживать, запчасти где производятся, это вызывает определенное напряжение", - отметил он.

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Аксенов также отметил, что "все организации приступили к работам, даже без заключения государственных контрактов".

Издание сообщает, что в оккупированном Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах оккупированного полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

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19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.