Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.
"Как это будет работать на практике? Человек заходит в кафе, сканирует с помощью приложения на телефоне QR-код, который вешают владельцы заведения. Таким образом люди сообщают, что находились в кафе в данный момент. Если оказывается, что кто-то из посетителей заболел, то всем, кто был в это время в этом заведении, будут приходить оповещения, что стоит провериться и серьезнее следить за своим здоровьем", - отметил Кучер.
Рассматривается еще версия о сообщении о контактных лицах с помощью мобильных операторов. Но, по словам, Кучера, это пока не основной вариант.