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Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер

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Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер
Сейчас Минздрав и Министерство цифровой трансформации отрабатывает несколько вариантов отслеживания контактов больных коронавирусом. Основная рабочая версия - контакт-трейсинг. Его планируют внедрить уже через 2-3 недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Как это будет работать на практике? Человек заходит в кафе, сканирует с помощью приложения на телефоне QR-код, который вешают владельцы заведения. Таким образом люди сообщают, что находились в кафе в данный момент. Если оказывается, что кто-то из посетителей заболел, то всем, кто был в это время в этом заведении, будут приходить оповещения, что стоит провериться и серьезнее следить за своим здоровьем", - отметил Кучер.

Рассматривается еще версия о сообщении о контактных лицах с помощью мобильных операторов. Но, по словам, Кучера, это пока не основной вариант.

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Топ комментарии

  • Вольф Ларсен
    Отслеживайте. Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 4244
    Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 8503
  • Igor L
    Слідкувати за громадянами України на території України заборонено Конституцією України!
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Вони не тупі. Вони бабло пилять.
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