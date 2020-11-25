Суд по делу MH17 решил допросить российских военнослужащих
Об этом стало известно в ходе слушания в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что допрос членов зенитно-ракетной бригады будет целесообразным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Украину.
Также было отмечено, что прежде Россия отказывала в запросах на юридическую помощь, но теперь суд допускает, что ситуация может измениться в случае запроса от обвиняемого или его адвокатов.
Остальные требования защиты Пулатова в виде допроса экспертов и свидетелей, рассматривающих альтернативные версии крушения малазийского Boeing были отклонены. Прокуроры настаивали на отклонении всех ходатайств защиты, кроме допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, который фигурирует как обвиняемый в деле.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.
В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.