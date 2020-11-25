Луганские аграрии просят у Зеленского защиты от рейдеров, замеченных в связях с боевиками "ДНР"

Луганские ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" заявляют о рейдерском захвате их урожая и обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.

Соответствующие заявления фермеры отправили в Офис президента Украины и руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов. Обращения подписали директора компаний Махач и Хабиб Батырсултановы. Редакция Hubs располагает копией одного из документов.

Как следует из документа, фермеры оказались жертвами "рейдерского захвата со стороны власти и правоохранителей". Также в обращении утверждается, что от рейдерского захвата пострадали сотрудники филиалов государственного предприятия "Конярство Украины": "Деркульский конный завод №63", "Лимаревский конный завод №61", "Стрелецкий конный завод №60".

Как объяснил адвокат фермеров Сергей Жердев, с лета 2020 года осуществляется разбойное завладение урожаем ФХ "Криничное" и ООО "Диброва".

"Законные договора о предоставлении перечня сельскохозяйственных услуг ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" заключили с филиалами ГП "Конярство Украины" осенью 2019 г. (под посев озимой пшеницы) и весной 2020 г. (под посев подсолнечника и кукурузы). Всего было удобрено, засеяно и выращено зерновые на более чем 20 тыс. га в Меловском и Беловодском районах Луганской области. Все договора были заключены согласно украинского законодательства, были согласованы с руководством ГП "Конярство Украины" и до сих действительны", – пояснил адвокат.

Эти договора, по словам адвоката, позволили сократить убытки "Конярства" – частные компании начали платить за пользование землей сразу после заключения договоров. Филиалы ГП уже получили от фермеров более 10 млн грн. Еще 40 млн грн было потрачено на уход за землей, посевную, выращивание зерновых.

"Никто, ни разу не ставил под сомнение договора до тех пор, пока не начал созревать урожай. С лета жизнь фермеров превратилась в кошмар. Против компаний начали одно за одним возбуждать надуманные уголовные дела. Урожай незаконно арестовали, и начали силой забирать у законных владельцев. Незаконность арестов неоднократно подтверждали суды, но вопреки этому рейдерский захват продолжается. Полиция – вместо того, чтобы прекратить беспредел – сама активно отжимает урожай у законных владельцев", – заявил Сергей Жердев.

Жердев объяснил, что незаконно изъятый урожай перевозится якобы для хранения за 180-200 километров от места уборки, при этом его никто не взвешивает, и по пути зерно разворовывают.

"У ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" каждый день рейдеры забирают по 4 фуры зерна. Убытки – 1 млн грн в день! Половина этого зерна – воруется по пути в Рубежное. Мы обнаружили один из таких пунктов перевалки, и все зафиксировали на видео", – заявил адвокат.

Жердев уверен, что к рейдерству причастны высшие должностные лица главного следственного управления Национальной полиции Украины и Луганского главного управления НП, по факту их действий уже открыт ряд уголовных производств.

Адвокат также уточнил, что рейдерство против ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" перешло в активную фазу после назначения директором ГП "Конярство Украины" Евгения Веретюка. При этом он не исключает, что деньги от продажи украденного у ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" урожая идут на финансирование терроризма.

"Внимание СБУ неоднократно обращалось на то, что директор ГП "Конярство Украины" – активный деятель так называемой "ДНР". В Макеевке есть завод "Металлист". Оттуда в январе 2015 боевики обстреливали украинские войска в Дебальцевском котле, в 2016 – Евгений Веретюк торжественно открывал отремонтированный после обстрелов "Металлист", и гордо заявлял, что производит "востребованные в республике трубы". А летом 2020 года, Евгения Веретюка министр экономики Игорь Петрашко назначил директором ГП "Конярство Украины". Надеемся, что обращение к Президенту поможет Владимиру Зеленскому раскрыть глаза на рейдерство, которое прикрывают "слуги народа" в погонах", – заявил адвокат.

Слова г-на Жердева подтверждает сюжет донецкого телеканала ЮНИОН-ТВ. Этот телеканал и его сайт запрещены в Украине указом Президента про санкции против боевиков. Тем не менее, видео доступно по ссылке. "Завод производит профильные и круглые электросварные трубы… которые востребованы в данной ситуации… в республике", – говорит журналистам "ДНР" Евгений Веретюк.

Вместе с Веретюком завод открывал Александр Тимофеев. Тимофеев известен тем, что возглавлял штаб подразделения боевиков "Оплот", был "министром доходов и сборов" т.н. "ДНР" и входил в ближайшее окружение главаря "ДНР" Александра Захарченко, убитого взрывом в ресторане "Сепар" в августе 2018 года.

Октябрь 2016, г. Макеевка. Александр Тимофеев-"Ташкент" (слева) и Евгений Веретюк (справа) открывают завод по производству труб, "востребованных в республике"

Адвокат Жердев также заявил: "Местные активисты и представители ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" хотели попасть на встречу с Владимиром Зеленским, который в октябре 2020 г. приезжал инспектировать "Большое строительство" на Луганщине. Но местная полиция без оснований удерживала более 20 человек в течение всего визита Зеленского в Луганскую область, не давая им рассказать Президенту правду про рейдерский захват урожая луганских фермеров. Их отпустили, только когда Президент уехал".