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Первые выборы главы Киевского облсовета провалились

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Первые выборы главы Киевского облсовета провалились
Партия "Слуга народа" выдвигала своего кандидата Александра Склярова. Он получил 38 из 43 необходимых для избрания голосов.

По информации Цензор.НЕТ, кроме партии власти за него отдали свои голоса ОПЗЖ и "Батькивщина". Но их не хватило для избрания.

Одного голоса для избрания также не хватило выдвиженцу партии "За майбутнє" Ярославу Москаленко.

"Европейская Солидарность" перед началом голосования заявила, что их кандидатура Татьяны Семеновой не набрала достаточной поддержки в ходе переговоров, поэтому "партия видит своей задачей формирование действенной и эффективной коалиции проукраинских сил, чтобы защитить область от дилетантов во власти".

Как отметила Татьяна Семенова: "Для нас наличие проукраинской коалиции важнее, чем должности".

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
  • Myko
    Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
  • violator
    осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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