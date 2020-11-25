Первые выборы главы Киевского облсовета провалились

Партия "Слуга народа" выдвигала своего кандидата Александра Склярова. Он получил 38 из 43 необходимых для избрания голосов.

По информации Цензор.НЕТ, кроме партии власти за него отдали свои голоса ОПЗЖ и "Батькивщина". Но их не хватило для избрания.

Одного голоса для избрания также не хватило выдвиженцу партии "За майбутнє" Ярославу Москаленко.

"Европейская Солидарность" перед началом голосования заявила, что их кандидатура Татьяны Семеновой не набрала достаточной поддержки в ходе переговоров, поэтому "партия видит своей задачей формирование действенной и эффективной коалиции проукраинских сил, чтобы защитить область от дилетантов во власти".

Как отметила Татьяна Семенова: "Для нас наличие проукраинской коалиции важнее, чем должности".

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