"Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК
Об этом сообщает "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации, НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах партии за первый квартал 2020 года, а именно:
- отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;
- отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;
- подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);
- относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;
- договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).
Также сообщается о том, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.
Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования
В "ЧЕСНО" уточняют, что это первое подобное решение, которое вынесло НАПК с момента его создания.
"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", - говорится в сообщении.
.В свою очередь, представители "Батькивщины" отреагировали на такое решение НАПК, передает пресс-служба Окружного административного суда в Киеве. Они считают, что действия Агентства противозаконны, а такой приказ необходимо отменить.