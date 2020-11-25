"Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК

Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Об этом сообщает "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах партии за первый квартал 2020 года, а именно:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

Читайте также: НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

Также сообщается о том, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.

Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования

В "ЧЕСНО" уточняют, что это первое подобное решение, которое вынесло НАПК с момента его создания.

"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", - говорится в сообщении.

Читайте также: Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "ЕС", - ЦИК

.В свою очередь, представители "Батькивщины" отреагировали на такое решение НАПК, передает пресс-служба Окружного административного суда в Киеве. Они считают, что действия Агентства противозаконны, а такой приказ необходимо отменить.