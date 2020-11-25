Правительство возобновило выдачу "пакетов малыша"
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Мы вносим изменения в недавнее постановление о монетизации "пакета малыша". Средства на финансирование целевой программы заложены как в бюджете на этот год, так и на следующий. Кроме того, по предложению Минцифры, мы планируем заменить бумажную справку, которую выдавал роддом цифровой системой обмена информацией", - рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Согласно проекту постановления Кабмина, "пакет малыша" получат все родившиеся в период с 24 октября 2020 года по 1 июля 2021 года. Выдача "пакета" должна состояться в течение 30 дней с момента рождения ребенка.
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