Правительство возобновило выдачу "пакетов малыша"

Кабинет министров возобновил процедуру выдачи натуральной помощи новорожденным по программе "пакет малыша". Их будут получать все рожденные после 24 октября 2020 года.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы вносим изменения в недавнее постановление о монетизации "пакета малыша". Средства на финансирование целевой программы заложены как в бюджете на этот год, так и на следующий. Кроме того, по предложению Минцифры, мы планируем заменить бумажную справку, которую выдавал роддом цифровой системой обмена информацией", - рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Согласно проекту постановления Кабмина, "пакет малыша" получат все родившиеся в период с 24 октября 2020 года по 1 июля 2021 года. Выдача "пакета" должна состояться в течение 30 дней с момента рождения ребенка.

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