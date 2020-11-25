Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
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В Евросоюзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса среди населения уже в декабре этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже заключила соглашения с 6 фармацевтическими компаниями о поставках вакцин против COVID-19.
"Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы до конца декабря. Государства-члены ЕС должны уже сейчас готовиться к вакцинации. Это наш билет из этой пандемии", - говорится в сообщении.