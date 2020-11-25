В Киеве 12-летняя ученица сообщила о "заминировании" школы, эвакуировано 300 человек, - полиция
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В полицию поступил звонок о минировании учебного заведения на улице Ивана Кудри. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.Из учебного заведения были эвакуированы около 300 человек, среди которых ученики, учителя и другие работники", - говорится в сообщении.
В результате проверки опасных или взрывных устройств не было обнаружено. В ходе отработки вызова правоохранители установили, что к оказанию ложного сообщения о минировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения.
По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Полиция будет ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.