РФ проводит информкампанию по дискредитации руководства Украины, - ГУР

Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

"В последнее время Российская Федерация активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в т. ч. На территории Украины. Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч. связанных с эпидемией COVID-19.

"Все это происходит на фоне целенаправленных усилий Верховного Главнокомандующего ВС Украины, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО. Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь собственных целей в Украине", - добавили в ГУ разведки.

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