Суд в Нидерландах по делу МН17 пригласил обвиняемого Пулатова лично ответить на вопросы

Председательствующий судья в процессе по делу об уничтожении авиалайнера рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 г. приглашает одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ранее изъявившего готовность ответить на вопросы суда, выступить в зале заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд также констатировал, что не будет задавать эти вопросы в письменном виде, как об этом ранее говорила защита Пулатова. Соответствующее решение в среду в ходе судебного процесса в деле по МН17 обнародовал председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.

По словам председательствующего, "суд отметил, что подзащитный Пулатов предложил ответить на вопросы суда". "Как именно буду заданы вопросы – защита сказала, что они зададут их в письменном виде или в устном с тем, чтобы он на них ответил. А потом суд будет проинформирован о его ответах", - напомнил Стэйнхаус.

Он констатировал, что у суда есть ряд вопросов для подзащитного, которые связаны как непосредственно с делом, но и которые появились после его заявления на видео (было продемонстрировано на предыдущем заседании). "Суд считает важным задать эти вопросы подзащитному. Поэтому подзащитный опять приглашается присоединиться к слушаниям с его адвокатами и прокурором, чтобы публично ответить на вопросы не только суда. но и других участников суда, публично, перед судом. Это - нормальная практика и основа того, как функционирует суд. В этом деле мы тоже не хотим отходить от этого. Поэтому суд не будет задавать никаких вопросов подзащитному в письменном виде", - проинформировал судья.

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Суд также удовлетворил запрос защиты опросить представителей 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. "В отношении запроса по 53 бригаде. Суд удовлетворяет запрос защиты частично. Если и в самом деле члены 53 бригады были вовлечены в транспортировку и пуск ракеты "Бук", которой был сбит МН17, то совершенно очевидно, что важно задать вопросы ее представителям, особенно полковнику Мучкаеву, который является ее командиром", - пояснил он решение суда. При этом Стэйнхаус напомнил, что в прошлом РФ отказала в этом (прокуратуре). "Но сейчас это не запрос от прокуратуры, а обвиняемого (Пулатова), который является гражданином РФ", - отметил он.

Стэйнхаус также напомнил, что Пулатов, среди прочего, обвиняется в том, что был в контакте и отдавал приказы команде "Бука". "Суд считает, что необходимо опросить в этом отношении и командира бригады – это именно тот, кто нужен", - подчеркнул председательствующий.

Суд также удовлетворил запрос защиты заслушать Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых в этом судебном процессе, и в июле 2014 года, когда был сбит МН17, руководил разведкой так называемой "ДНР" с позывным "Хмурый". "Из того, что было сказано Дубинским на видео, которое было продемонстрировано на слушаниях, совершенно очевидно, что Дубинский готов и желает сотрудничать. Поэтому запрос послушать Дубинского удовлетворен", - сообщил председательствующий.

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В завершающей части выступления Стэйнхаус сообщил, что данным решением завершена досудебная часть слушаний, которая преследовала целью дать оценку готовности дела к рассмотрению по сути. "Это значит, что стало понятно, какую работу должен проделать следственный судья в отношении запросов по дополнительному расследованию. "После этой фазы мы переходим к рассмотрению дела по сути", - объявил председательствующий, сказав, что следующее заседание состоится 1 февраля 2021 года.