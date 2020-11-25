Житель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК

Канцелярией Окружного административного суда города Киев зарегистрирован иск жителя Черниговской области к Кабинету Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Среди требований иска - отменить постановление правительства, которым был введен "карантин выходного дня". В частности, речь идет об обжаловании изменений в постановление КМУ "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября 2020. Истец также просит взыскать с Кабинета Министров Украины в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тыс. грн", - говоритс я в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, на прошлой неделе в ОАСК поступило три иска об обжаловании "карантина выходного дня", установленного вышеуказанным постановлением Правительства. Сейчас судом открыто производство по двум искам, третье исковое заявление суд оставил без движения для устранения истцом недостатков.

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