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Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко

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Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко
Ежедневно ведутся технические консультации Украины с МВФ по организации онлайн-миссии Фонда до конца года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом рассказал советник президента Олег Устенко.

"Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство юстиции и Национальный банк находятся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом, относительно онлайн-миссии в Украину. Ожидаем, что до конца года эта миссия состоится - она ​​будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически", - рассказал Устенко.

Советник главы государства добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долларов из программы макрофинансовой помощи - разговор о предоставлении Украине этих средств шел во время октябрьской встречи президента Владимира Зеленского в Брюсселе.

"Тогда говорилось, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и финансово, поэтому мы ожидаем эти 750 млн долларов, которые поступят в Украину до конца этого года", - отметил Устенко.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    )) нє, ну чуваки нереально там отжигают. и це пры том, шо они в трускавце исчо не проходили кучу таких слов, как - голограммно, аналогово, .....
  • Myko
    Ждуть цю місію як манну небесну. Але до кінця року ніякого фінансування не буде. Приїде місія МВФ щоб оцінити виконання умов для надання чергового траншу. А умови такі: прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік, запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в мечтательно нереальной ))))
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