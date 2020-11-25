Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток огонь не открывали.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняетс", - говорится в сообщении.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.