Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ

Михаил Орешников в 2014 году попросил в Украине политического убежища, а в 2016-м году получил украинский паспорт. В России его обвиняют в нападении на полицейских во время проукраинской акции.

Орешников был задержан в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу Интерпола. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация)", - написал Цаплиенко.

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Задержание Орешникова прокомментировали в украинском МИД, сообщает "Интерфакс-Украина". По информации министерства, блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическим учреждением Украины также направлена соответствующая нота в Министерство иностранных дел Индонезии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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Отмечается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания.

"Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал", - указали в министерстве.