Во Львове студентов начали бесплатно тестировать на COVID-19

Во Львове начали бесплатное тестирование на коронавирус студентов, имеющих признаки ОРВИ. Тестирование проводит лаборатория научно-исследовательского института ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первыми тестирование прошли студенты Львовской музыкальной академии, которые имеют подозрение на коронавирус.

Сообщается, что студент, имеющий признаки ОРВИ, должен звонить в администрацию заведения и там формируют списки тех, у кого нужно взять образцы для исследований. Списки отправляются в учреждение охраны здоровья, который затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов. Дальше материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста.

В случае, если у студента обнаруживают коронавирус, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.

Руководитель областного лабцентра Минздрава Наталия Иванченко-Тимко отмечает, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий.

В городе планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом