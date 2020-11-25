Во Львове студентов начали бесплатно тестировать на COVID-19
Об этом сообщает "Суспильне", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что первыми тестирование прошли студенты Львовской музыкальной академии, которые имеют подозрение на коронавирус.
Сообщается, что студент, имеющий признаки ОРВИ, должен звонить в администрацию заведения и там формируют списки тех, у кого нужно взять образцы для исследований. Списки отправляются в учреждение охраны здоровья, который затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов. Дальше материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста.
В случае, если у студента обнаруживают коронавирус, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.
Руководитель областного лабцентра Минздрава Наталия Иванченко-Тимко отмечает, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий.
В городе планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.