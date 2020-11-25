Еще 28 незаконно лишенным свободы Россией украинцам установлены выплаты, - Минреинтеграции

Во время заседания Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и осуществлению мероприятий, направленных на их социальную защиту, приняла решение выделить материальную помощь еще 28 украинским гражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Следовательно, материальную помощь по 100 тыс. гривен получат семьи 28 незаконно заключенных Российской Федерацией украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой. Таким образом, еще 2,8 миллиона гривен будут направлены на соответствующие выплаты.

Ранее Комиссия также выделила по 100 тыс. гривен материальной помощи семьям 20 украинских граждан, которые лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины и до сих пор находятся за решеткой в ​​РФ. Кроме того, аналогичные выплаты получили трое украинских граждан, освобожденных из плена в РФ.

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