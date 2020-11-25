Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов

Правительство сделало выводы из ситуации с весенним жестким карантином и исходило из этого при разработке нового пакета помощи бизнесу.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов.

По его словам, главная идея состоит в том, что предоставлять людям поддержку напрямую и еще до введения жестких ограничений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов

Милованов напомнил, что речь идет также о налоговых каникулах, которые вместе с кредитной программой "5-7-9%" могут возыметь желаемый результат.

По его словам, это важный канал поддержки и бизнеса, который на так называемые "рождественские каникулы" может избежать расходов на зарплату.

"Эти пакеты будут максимально эффективными. Правительство максимально выучило уроки с "ковидных ограничений", то, как реагирует бизнес и какая поддержка ему нужна была весной, и теперь этот пакет будет лучше", - подытожил Милованов.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин готовится к возможному введению новогоднего локдауна, - Шмыгаль