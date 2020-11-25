Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, в мае 2014 года женщина принимала участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.
Подозревая была так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.
В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего ее объявили в розыск.
Женщина была задержана работниками Луганского пограничного отряда на пункте пропуска "Меловое".
В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.