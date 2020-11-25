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Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура

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Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура
В Луганской области во время пересечения государственной границы Украины с Россией задержали женщину, которая принимала участие в организации и проведении так называемого "референдума ЛНР". Ранее она была объявлена в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина принимала участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

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Подозревая была так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.

В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего ее объявили в розыск.

Женщина была задержана работниками Луганского пограничного отряда на пункте пропуска "Меловое".

В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

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  • три - пятнадцать
    опять повар?
  • Злий Грицько
    А цьому бидлу багато й не треба. Пузирь шмурдяка та сільодку. Ага, ще пачку сігарЄт Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4354
  • 5 копійок
    Це часом не вона?
    Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8489
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