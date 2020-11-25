Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он отправил поздравление телеграммой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CCTV.

В своем поздравлении китайский лидер выразил надежду на то, что в дальнейшем в отношениях Китая и США "не будет разногласий и противоречий в двухсторонних отношениях". По его словам, китайская сторона стремится к нормализации отношений со Штатами.

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"Стабильное развитие отношений Китая и США соответствует запросам и интересам двух стран, а также ожиданиям международного сообщества", - написал Си Цзиньпин.

Отметим, что во время правления Дональда Трампа в статусе президента США Китай был возведен в статус главного соперника и угрозы для Соединенных Штатов. Из-за этого отношения между правительствами двух стран были сложными.

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