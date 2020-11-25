Балух готовится к очередной операции, - Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого сильно избили в сентябре этого года в Киеве, проходит реабилитацию и готовится к очередной операции.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело - все 20. Играет в шахматы. Готовится к очередной операции. Чувство юмора и острота ума такие же", - написал Сенцов.

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Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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