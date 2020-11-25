По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК

В уголовных процессах по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении недостоверного декларирования и которые уже закрыли по решению Конституционного суда, говорилось о сокрытии средств на более чем 30 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАПК.

Всего, с мая 2020 НАПК установило недостоверное декларирование по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы по этим делам были направлены в правоохранительные органы. Но после решения КСУ, который признал статью неконституционной, правоохранителям ничего не осталось, кроме как закрыть эти дела.

Так, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили о закрытии дел относительно:

Михаила Сиренко, депутата Киевского областного совета (не задекларировал имущество на сумму 15,9 млн грн;

Юрия Шрамко, заместителя генерального директора госпредприятия "Укринмаш" (выявлены недостоверные сведения на сумму 7,5 млн грн)

Сергея Николайчука, экс-заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (не указал свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 млн грн)

Василия Зеленчука, первого заместителя председателя Херсонского областного совета (не задекларировал имущество на сумму 711,5 тыс. грн);

Вадима Нестеренко, народного депутата Украины VIII созыва (не задекларировал корпоративные права на 769,8 тыс. грн).

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Также Государственное бюро расследований закрыло дело о недостоверном декларировании бывшей прокурорши Киевской местной прокуратуры № 7 Анны Кузьменко. Она не задекларировала 1100000 грн.

Из-за решения КСУ Главное управление Национальной полиции в Волынской области не смогло начать производство в отношении депутата Волынского областного совета Сергея Леонтьева, который не задекларировал активы и расход суммарно на 1,2 млн грн.

"Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях, пока невозможно. Работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишен возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.", - говорится в заявлении ведомства.

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