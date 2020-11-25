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Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

13 071138
Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине
Трехдневный национальный траур объявлен в Аргентине в связи с кончиной знаменитого футболиста Диего Марадоны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает аргентинский телеканал TN24 со ссылкой на канцелярию президента страны.

"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент объявляет трехдневный национальный траур, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении президентской канцелярии, распространенном в среду.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.

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Топ комментарии

  • shokolad
    Легенда відійшла у вічність........
  • nehohо
    Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 5373
  • три - пятнадцать
    классный футболист - очень и очень жаль.
    хотя иногда и "рука Бога" помогала - как в том матче с анличaнами.
    но его присутствие на поляне - уже глубокий был напряг у той стороны.
    очень жаль....
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