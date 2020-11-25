Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко
Об этом политик написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской Солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - пишет Порошенко.
"Наша политическая сила уважает выбор общины. Воля избирателей - закон для политиков", - отметил лидер "ЕС".
По убеждению Порошенко, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. "Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной общины. А команда "Европейской Солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", - отмечает пятый Президент.