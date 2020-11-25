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Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко

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Украина и Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - отметил Пристайко.

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Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко 01

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Потужно! Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3554
  • Вася Шевченко f77d76ba
    уррра! ну хоть засну сегодня спокойно )))
    Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7216

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  • AbOriginal_UA
    А шо там с Кабо-Верде? Когда безвиз?
    Пенсионеры волнуются - скоро сезон... Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5207
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