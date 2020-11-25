Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы. ВИДЕО
Поэтому вечером в "Без Цензуры" в прямом эфире приглашаем вас, друзья, обсудить странные и печальные вещи, которые несутся без остановки: новый флешмоб Зеленского, лютый трэш во Львове, деградацию от Минобразования и не только.
Минобразования у нас не видит проблемы в том, чтобы лечить рак содой, Петр Порошенко кричит, что нельзя позволять медицинский каннабис, так как все станут наркоманами.
А Владимир Зеленский предлагает выдать 8 тыс грн. из ковидного фонда ФОПам и поддержать их ... флэшмобом! В это время титушки ОПЗЖ водят хороводы под американским посольством. И этот перечень можно продолжать.
Не обойдем вниманием и результаты выборов, титушек от "патриотической оппозиции" и многое другое.
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