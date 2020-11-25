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Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы. ВИДЕО

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Сотрясение мозга от феймпалмив - где-то так можно описать впечатление Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича от новостей последней недели.

Поэтому вечером в "Без Цензуры" в прямом эфире приглашаем вас, друзья, обсудить странные и печальные вещи, которые несутся без остановки: новый флешмоб Зеленского, лютый трэш  во Львове, деградацию от Минобразования и не только.

Минобразования у нас не видит проблемы в том, чтобы лечить рак содой, Петр Порошенко кричит, что нельзя позволять медицинский каннабис, так как все станут наркоманами.

А Владимир Зеленский предлагает выдать 8 тыс грн. из ковидного фонда ФОПам и поддержать их ... флэшмобом! В это время титушки ОПЗЖ водят хороводы под американским посольством. И этот перечень можно продолжать.

Не обойдем вниманием и результаты выборов, титушек от "патриотической оппозиции" и многое другое.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы - Цензор.НЕТ 8655
  • Ksenia VB
    я сьогодні купила 3 упаковки.
    бо всі кажуть, що смачне.
  • саша паламарчук
    А воно дійсно смачне
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