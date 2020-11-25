Сенат Франции рекомендовал правительству признать независимость Нагорного Карабаха. В Азербайджане заявили о предвзятости французских парламентариев

Сенат Франции проголосовал в среду, 25 ноября, о принятии резолюции, по которой признают Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил один из авторов резолюции Бруно Ретайо.

Отмечается, что в Сенате (верхней палате парламента Франции) за принятие резолюции проголосовали 305 членов, один высказался против. Перед голосованием почти 2:00 продолжались дебаты по Нагорному Карабаху.

Ранее резолюцию также поддержали в нижней палате. Это означает, что ее поддержал весь парламент и теперь резолюцию должно рассмотреть правительство.

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На своей странице в Twitter Ретайо отмечал, что "только независимость может прочно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма".

Проект резолюции был внесен на рассмотрение верхней палаты французского парламента 18 ноября. В частности в нем призывают "признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира".

Также сенаторы просят правительство Франции предоставить населению Нагорного Карабаха масштабную гуманитарную помощь, требуют открытия гуманитарных коридоров и проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе.

Политические партии Азербайджана опубликовали совместное заявление по резолюции, в которой действия Франции назвали предвзятыми, а позицию откровенно проармянской, пишет "АзерТАдж".

"Предвзятые действия, продолжаются с первых минут конфликта и по настоящее время, свидетельствуют о том, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не может сохранять нейтралитет ... Франция предвзято защищает захватническую Армению, она необъективна, поддерживает оккупанта и не выполняет посредническую миссию ", ㅡ говорится в заявлении.

В то же время в Азербайджане заявляют, что последние события показали, что "в реальном урегулировании конфликта заинтересованы только Россия и Турция".

В свою очередь, премьер-министр Армении Никола Пашинян поблагодарил за решение Сената Франции в Twitter и заявил, что страна "подтверждает свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также к уважению основных принципов международного права".

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