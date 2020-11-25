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ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров

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ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров
Евросоюз предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.

Об этом сообщил на своей страинце в Фейсбук вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развития реестров", - написал Федоров.

Министр отметил, что финансирование также будет касаться:

  • разработки инфраструктуры для электронного управления;
  • модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале "Дия" и в приложении "Дия";
  • визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;
  • продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";
  • разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;
  • развития доверительных услуг.

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Топ комментарии

  • темний лорд
    О,как раз зеле в самолёт новый интернет
  • Bogdan_
    цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
  • Beer Bear
    пустят на дороги. коксовые дороги
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