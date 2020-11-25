Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу делегации.
"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении.
Украинская делегация убеждена, что выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.
"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - указали в украинской делегации.
Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.