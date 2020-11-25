Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес

Если руководство Российской Федерации почувствует, что Запад не отреагирует на ее агрессию против Украины, они пойдут на захват территорий.

Об этом генерал-лейтенант, командующий силами США в Европе Бен Ходжес сообщил в интервью украинскому изданию ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что это то, что они хотели бы сделать. Я точно не знаю, собираются ли они это сделать на самом деле. Но, если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это пойти. Но я думаю, что Украина знает об этом не только в виду российских военных, но и потому, что у вас есть люди на Юге, которые, возможно, склонны к коррупции и дезинформации. Я хочу сказать, что должна быть устойчивость украинского общества, членов парламента и местных властей и они должны иметь желание этому противостоять", - сообщил Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что считает, что в военном плане НАТО не потерял Черноморский регион - в регионе есть три союзника альянса.

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"Но, бесспорно, нам надо делать больше в Черном море, чтобы перехватить инициативу у Кремля и привлечь их к ответственности за нарушение международного права. Сейчас это не является приоритетом высшего порядка. У ВМС США там сейчас всего пару кораблей. Сейчас Черное море не является недостаточно приоритетным, чтобы увеличивать присутствие. Именно поэтому Украина, Турция, Румыния, Грузия и Болгария должны работать вместе, чтобы повысить вашу собственную способность противостоять, и привлечь Германию и Францию уделять больше внимания целям России в регионе", - рассказал Ходжес.

Он утверждает, что эти страны должны сотрудничать между собой, как с военной точки зрения, обмена разведданными, так и с дипломатической - чтобы объединить свои голоса в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне для повышения осведомленности о стратегической важности. Сейчас, по мнению Бена Ходжеса, этих голосов нет, каждая страна движется сама по себе и не имеет должного внимания в Брюсселе или Вашингтоне.

Напомним, о планах России применить российские Вооруженные силы для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым в июне 2020 года сообщала украинская разведка.

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