Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля

Очередной съезд судей Украины, который должен был назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится 23-25 ​​февраля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение было принято на внеочередном заседании Совет судей Украины (ССУ), сообщает пресс- служба ССУ.

Это решение поддержали 24 членов Совета из 25 присутствующих на заседании.

Отмечается, что основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2, значительно усложняется ", а также рекомендуется" провести съезд судей Украины в дистанционном формате ".

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уточнил, что Совет судей Украины ранее обратилась в Министерство здравоохранения Украины, чтобы получить четкие и детализированные рекомендации относительно условий, при соблюдении которых можно было бы провести судейский форум. Впрочем, по сути "получили запрет проводить съезд".

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ с 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы обратились в КС для отмены отдельных положений карантина выходного дня