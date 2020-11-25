Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тыс. масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили и сообщили о подозрении предпринимательнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, физическое лицо-предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что при реализации гражданину КНР более 300 тысяч масок и респираторов, которые в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания, предприниматель указывала в финансово-хозяйственной документации заниженную цену, вследствие чего не отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода. Благодаря принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Также предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль", - говорится в сообщении.

Прокурором направил в суд ходатайство об освобождении предпринимательницы от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч. 4 ст. 212 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей