Отказываясь предоставлять в ТКГ свой вариант "мирного плана", Россия показывает свою заинтересованность в субъективизации ОРДЛО, а не мире на Донбассе, - Гармаш

На очередную просьбу главы украинской делегации Леонида Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации ее глава Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука", - отметил он.

По словам Гармаша, представители России в очередной раз доказали, что не заинтересованы в завершении войны на Донбассе. Иначе нельзя объяснить отказ представить свой вариант мирного плана.

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"Казалось бы, если Россия заинтересована в решении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени, как участника ТКГ - и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет, мы были бы вынуждены с ним работать - переговоры есть переговоры. И нам совершенно не важно, где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, В Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение", - подчеркнул член делегации Украины.

Он добавил, что у Москвы своя логика: "Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может", - сообщил Гармаш.

Он делает вывод, что если у Москва "продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих".

По наблюдениям Гармаша, ОБСЕ также играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора.

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"Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или "республиками". Речь об элементарном уважении, когда первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать - он просто включает микрофон и говорит… Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе. Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе", - уверен он.

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. Он также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

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