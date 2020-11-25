Переходное правосудие для Крыма и ОРДЛО может быть разным, - Мамедов

Правосудие переходного периода, которое будет применяться после деоккупации, может быть разным для оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на.zn.ua

По словам чиновника, законодательство переходного правосудия может быть общим в части привлечения к ответственности за тяжкие преступления.

"Но в целом представляется, что право переходного периода - это не один законопроект, а ряд нормативных актов и комплекс механизмов, которые могут предусматривать особенности для Крыма и Донбасса, поскольку различия все же есть, но в рамках общих векторных направлений", - отметил Мамедов.

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Замгенпрокурора сообщил, что сейчас концепция переходного правосудия находится на рассмотрении в Офисе Президента.