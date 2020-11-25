Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также, - Хомчак
Об этом заявил на встрече с журналистами главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", — заявил генерал-полковник.
По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.
"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит", — пояснил он. Кроме того, по словам Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, потому что ВСУ везде подошли вплотную к населенным пунктам.
Во-вторых, серьезные жертвы среди военных.
В-третьих, Россия возьмет количеством.
"Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", — пояснил главком ВСУ.
Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут "выстрелы в спину", а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут "сливаться" на "ту сторону"."Танк не успевает завестись, как информация уже ушла", — подчеркнул он. По его мнению, поэтому надо тщательно просчитывать такие вещи.