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Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук

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Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ в среду.

"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - отмечается в тексте. 

Украинская делегация в ТКГ выражает свои искренние соболезнования родным и близким солдата, погибшего за Украину, а также - коллективу 72-й омбр в связи с потерей боевого товарища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7562
  • Володимир Начинка
    Який протест? Людину вбили, українця. Яка ж ти гнида.
  • Чайка Київ
    Що ви зробили?
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