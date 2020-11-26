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Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

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Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в Twitter.

Он сказал, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Флинну предъявлены обвинения в даче ложных показаний о контактах с РФ

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Почти не спалился.

    Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
  • Tog Ro
    Чистая коррупция и подтверждение единого умысла !
  • Tog Ro
    Последний дембельский аккорд дедушки трампа😂
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