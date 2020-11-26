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Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС

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Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку от Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, 14 - ранены, - Хомчак

"Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС 01

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Топ комментарии

  • vitalmod
    Шото зелька обосрался с «концом войны» впрочем, как и со всем остальным.
  • Антип61
    Зе на это клал ту штуку, которой он на рояле играет. Такое впечатление, что и свои указы он ею же писАл... или пИсал... но для 75% это - а_какая_разница?
  • Павло Бубенко
    Все закономерно. Захватившим часть территории Донбасса российским военным и их донбасским приспешникам - нечего бояться! Поскольку главнокомандующий украинской армией генерал-полковник Хомчак вообще не видит военного решения в деле освобождения этих территорий и освобождать их не намерен!
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