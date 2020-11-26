Наемники РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили РПГ и провели дистанционное минирование запрещенными минами, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку от Водяного.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
"О нарушении режима прекращения огня и использование вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в пресс-центре ОС.