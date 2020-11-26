РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый "гумконвой" с 60 т груза

Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса сотый путинский гумконвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию востока сегодня, 26 ноября, с 60 т "гуманитарных грузов".

Отметим, что у Украины нет возможности проверять, что РФ отправляет своим наемникам в "Л/ДНР". Вместе с тем, украинская сторона ранее отмечала усиление обстрелов после доставки "гумпомощи" оккупантам.

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