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COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

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COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 609 207 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 007 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.

COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 03
COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс 04

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Топ комментарии

  • OA
    Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
    А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
    Непорядок это, ВОЗ.
    Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
    Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
    А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
  • OA
    Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
  • Игорь Ермоленко.
    Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
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