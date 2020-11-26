COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 ноября в мире зарегистрировали 609 207 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 007 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 720 993 случаев инфицирования, из них 609 207 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 426 841 человек, из них 12 007 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 42 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже находится на 10-й позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на седьмой. Перед нашим государством оказались Италия, РФ, Германия, Великобритания, Франция и Польша.



