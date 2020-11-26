На церемонии прощания с легендарным футболистом Марадоной ожидают не менее миллиона человек
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.
Сама церемония пройдет в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Двери резиденции откроют в 8 утра по местному времени для всех желающих попрощаться с футболистом.
Огромные толпы уже собрались возле обелиска в центре аргентинской столицы, а также у стадиона футбольного клуба Архентинос Хуниорс, где Марадона начинал карьеру.
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур в связи со смертью Марадоны, назвав его "лучшим футболистом в мире и человеком, сделавшим аргентинцев безмерно счастливыми".
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
По предварительным данным, он умер у себя дома от остановки сердца.
Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за Барселону (1982 — 1984), Наполи (1984 — 1991) и сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.
Также он был тренером сборной Аргентины. Последним местом работы был аргентинский клуб Химнасия и Эсгрима, который он возглавил в сентябре 2019 года.