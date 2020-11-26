В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро четверга, 26 ноября, зафиксирован 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 617 человек, умерли 225 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 955 человек;

летальных случаев - 225;

выздоровели - 9 617 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27 588).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерло рекордное количество человек - более 12 тыс., заболели - 609,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине

заболели - 677 189 человек;

выздоровели - 317 395 человек;

летальных случаев - 11 717;

проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - рассказал Степанов.



