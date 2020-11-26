В Украине выявлен рекордный 15 331 новый случай COVID-19: умерли 225 человек, 9 617 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 955 человек;
летальных случаев - 225;
выздоровели - 9 617 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 76 911 (в частности, методом ПЦР - 49 323, методом ИФА - 27 588).
За все время пандемии в Украине
заболели - 677 189 человек;
выздоровели - 317 395 человек;
летальных случаев - 11 717;
проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", - рассказал Степанов.