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Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов

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Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов
Вакцина от коронавируса, когда она попадет в Украину, понадобится даже тем, кто уже переболел этим заболеванием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов.

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По его словам, Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX.

"До 7 декабря мы должны с ними всеми подписать все технические документы для получения вакцины по этому механизму, это 8 млн доз. Кроме того, есть переговоры с другими компаниями, они идут каждый день. Каждый день я провожу совещания, и есть соответствующая динамика движения с другими компаниями, у которых мы собираемся покупать вакцину. Есть разные сроки поставки, все это будет в 2021 году", - рассказал он.

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Топ комментарии

  • VOLODUMUR Б
    Задовбали вже зі своєю вакциною...хто хоче жити не буде вакцинуватись
  • OA
    ""Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов."
    Источник: https://censor.net/ru/n3233301

    Всему есть предел, Степанов.
    Я понимаю, что Степанов - чиновник от медицины, но всему есть предел.
    Если у человека, переболевшего ковидом, не появились антитела к вирусу ковида, то каким образом они возникнут после вакцины?
    Степанов, почему переболевших корью, свинкой, скарлатиной, тифом спокойно пускают общаться с зараженными?
    Почему со мной, заболевшей корью, спокойно общались моя мать и мой муж, корью переболевшие (мать в детстве, муж в юности)?
    Потому, что заразиться больше не могли, вот почему.
    Они и не заразились.

    Степанов, пшел бы ты вон, поц позорный.
  • Алексей Хмара
    Короче людей подсадят на эту хрень, я представляю прибыль фармкомпаний если все население земли будет прививаться по 2-3 раза в год.
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