Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов

Вакцина от коронавируса, когда она попадет в Украину, понадобится даже тем, кто уже переболел этим заболеванием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов.

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По его словам, Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX.

"До 7 декабря мы должны с ними всеми подписать все технические документы для получения вакцины по этому механизму, это 8 млн доз. Кроме того, есть переговоры с другими компаниями, они идут каждый день. Каждый день я провожу совещания, и есть соответствующая динамика движения с другими компаниями, у которых мы собираемся покупать вакцину. Есть разные сроки поставки, все это будет в 2021 году", - рассказал он.