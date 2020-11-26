Взятка в 1,32 млн в Харьковской ОГА: САП завершила следствие в отношении главы департамента капстроительства Винниченко

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры принято решение о завершении досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, по делу в отношении бывшего директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Андрея Винниченко, которого подозревают в получении 1,32 млн. грн. взятки.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Материалы дела открыты подозреваемому и его адвокату. После ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по сути", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 миллиона гривен за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (мошенничество - ИФ); ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса ХОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства ХОГА. До прихода в ХОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".