Новости • Коронавирус и карантин

В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса

7 02016
В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса
В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект.

Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют:

  • страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
  • страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
  • страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
    и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
  • Підлога Маккартні
    Вот этой безработной дайте денег на бизнес тоже В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 955
    В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 3558
  • Kirill Ponomarev
    ****, они на работу не могут устроиться, а им денег на бизнес дают! Это очередной распил бабла во время чумы! И кто этих дебилов выбрал?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости