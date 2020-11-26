COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1399, Днепропетровщина - 1254 и Киевщина - 979

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254) и Киевской (979) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 399 человек.

Общее количество инфицированных составляет 64 019 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1227 человека, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 21 942 пациента.

По состоянию на 26 ноября количество активных больных в Киеве составляет 40 850 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 24 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 422 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Киевская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1254 человека. Общее количество инфицированных - 33 115. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 823 человек, за минувшие сутки - 36. С начала эпидемии выздоровели 14 276 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 18 016.

В Киевской области коронавирусом заболели 979 человеки. Общее количество инфицированных составляет 34 241 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 652 человека, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 11 853 пациента. Количество активных больных на Киевщине составляет 21 736 человек.